Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989

MForum.ru
29.11.2023,
Компания Huawei работает над серией P70, которая увидит свет в 2024 году. Об этих смартфонах известно не так много. Но благодаря надежному источнику стал известен сенсор камеры и тип объектива, который будет использоваться в самой премиальной модели.
Ожидается, что, как и серия Huawei P60, серия Huawei P70 будет состоять из трех устройств. Эти телефоны официально будут продаваться под названиями Huawei P70, Huawei P70 Pro и Huawei P70 Art.
По словам аналитика Минг-Чи Куо, P70 Art, топовая модель в линейке, будет оснащена 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Самое главное, что этот сенсор камеры будет работать в паре с гибридным стеклопластиковым объективом 1G6P.
Напомню, на текущий момент единственный смартфон на рынке с объективом такого типа (1G3P) — iPhone 15 Pro Max. Устройство использует указанный объектив для своей камеры с зумом на основе тетрапризмы. Гибридные линзы из стеклопластика более устойчивы к деформации и обеспечивают лучшие оптические характеристики. Largan и Sunny Optical являются ведущими производителями линз этого типа.
Объектив 1G6P, который будет использовать Huawei, на стадии прототипа стоит около 12 долларов. Однако прогнозируется, что стоимость снизится до 6-7 долларов при массовом производстве с улучшением доходности. Также ожидается, что другие бренды смартфонов последуют тенденции использования гибридных стеклянно-пластмассовых линз с более широким распространением этой технологии со стороны Apple и Huawei.
По слухам, серия Huawei P70 будет выпущена в марте 2024 года, а в апреле — Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Ultra, которые также будут использовать эту технологию.
© Антон Печеровый,
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