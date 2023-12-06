Анонсы: Redmi 13C – 4G-смартфон на чипсете MediaTek Helio G85

06.12.2023, MForum.ru

4G-версия Redmi 13C получила плоскую рамку и экран с каплевидным вырезом на передней панели. Его толщина составляет 8,09 мм, а вес — 192 г. В части характеристик он во многом аналогичен 5G-версии.

Redmi 13C базируется на чипсете MediaTek Helio G85 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1. Работает новинка под управлением MIUI 14 на базе Android 13.

В Redmi 13C установлен 6,74-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. Разрешение экрана составляет 1600 x 720 пикселей (HD+), частота обновления 90 Гц, а пиковый уровень яркости 600 нит. Экран поддерживает затемнение постоянным током и защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

В части фото Redmi 13C может порадовать строенной тыловой камерой, состоящей из основного датчика разрешением 50 МП, 2 Мп сенсором для макросъемки на 2 МП и еще одним неуказанным датчиком. На передней панели размещена 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Redmi 13C предлагает несколько вариантов подключения, таких как две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS и USB Type-C. Он также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, слотом для карт MicroSD и боковым датчиком отпечатков пальцев.

За автономность Redmi 13C отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, новинка поддерживает зарядку мощностью 18 Вт (но поставляется с зарядным устройством на 10 Вт).

Купить Redmi 13C можно в черном Stardust Black или зеленом Starshine Green. В части конфигураций памяти речь идет о вариантах 4+128 Гб, 6+128 Гб и 8+256 Гб, которые оценены в 8 999 ($110), 9 999 ($120) и 11 499 ($140) индийских рупий. Начало продаж – 12 декабря в розничных магазинах Mi.com, Amazon India и Xiaomi.