Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае обеспечил покрытием LTE - Веселое, Дудовку, Топол, Малиновку

MForum.ru
07.12.2023,
Расширение сети МегаФон в удаленных деревнях Красноярского края идет в рамках государственной программы края "Развитие информационного общества", в партнерстве с Минцифры и районными администрациями.
МегаФон сообщает о построении покрытия LTE/VoLTE в деревне Топол Дзержинского района Красноярского края. Место туристическое, недалеко от этого населенного пункта находятся Маслеевские или, как еще их называют, Топольские столбы, знакомые любителям хайкинга. Здесь постоянно проживают 150 человек. За 3 месяц с момента запуска BS, жители позвонили около 280 тысяч раз, причем 92% звонков было сделано с использованием технологии VoLTE.
Село Весёлое Тасеевского района расположено в лесной местности. Ближайший населенный пункт - в получасе пути на машине, до Красноярска от Весёлого - 185 км.
Село Дудовка Казачинского района тоже расположено в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Здесь занимаются лесозаготовкой и переработкой лесопродукции.
В деревне Малиновка, где проживает 300 человек, также появилась базовая станция LTE МегаФон. Расположена на левобережной части Сухобузимского района, примерно в 84 км от Красноярска. В деревне действует сельскохозяйственное предприятие Агровит.
Максимальная скорость, доступная жителям - 120 Мбит/с.
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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
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