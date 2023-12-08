Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера

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Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера

08.12.2023, MForum.ru

Без громких анонсов Redmi пополнила портфолио смартфонов для китайского рынка моделью Redmi 13R 5G. Основные спецификации новинки включают в себя дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 6100 Plus и 50-мегапиксельную двойную заднюю камеру.

Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера

Redmi 13R 5G оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass, разрешение дисплея HD+ (1600 x 720 пикселей), частота обновления 90 Гц и максимальная яркость 450 нит. В основе устройства лежит чипсет Dimensity 6100 Plus, дополненный 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Redmi 13R 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Новинка работает на Android 13 с MIUI 14. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

Фоточасть Redmi 13R 5G включает в себя 5-мегапиксельную фронтальную камеру, на задней панели разместился 50-мегапиксельная основная камера с неназванным вспомогательным сенсором и светодиодной вспышкой. Также отметим две SIM-карты, поддержку 5G, порт USB-C, слот для карт microSD и разъем для наушников 3,5 мм. Габариты Redmi 13R 5G – 168,05 x 77,91 x 8,19 мм, вес 195 г.

Таким образом, Redmi 13R 5G можно считать обновленной версией Redmi 13C 5G, которая недавно стала официальной в Индии. Единственное заметное различие между двумя телефонами заключается в том, что они имеют разный дизайн и размеры. Для сравнения: размеры Redmi 13C 5G – 168 x 78 x 8,09 мм, вес – 192 грамма.

Redmi 13R 5G стоит 999 юаней ($140) за единственный вариант 4 ГБ + 128 ГБ. Он доступен в трех различных цветах: Star Rock Black, Fantasy Purple и Wave Water Green.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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