Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

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Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

18.12.2023, MForum.ru

Суббренд Xiaomi Redmi готовится к запуску смартфона серии Redmi Note 13 в Индии 4 января. Линейка, запущенная в Китае, первоначально включает три смартфона, все с поддержкой 5G. Однако слухи о вариантах LTE циркулируют довольно давно.

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

Новая утечка от Appuals подтверждает, что Xiaomi выпустит модели Redmi Note 13 и Note 13 Pro с поддержкой 4G, но только для европейского рынка.

Обе новики получат 6,67-дюймовые экраны AMOLED разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, сертификацией TUV Rheinland для защиты от синего света и круглыми вырезами для фронтальных камер. Для защиты Note 13 оснащен Corning Gorilla Glass 3, а модель Pro — более устойчивым к царапинам Gorilla Glass 5. Оба телефона получили класс защиты IP54 (защита от брызг).

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

Внутри Redmi Note 13 4G установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 685, а версия Pro построена на базе MediaTek Helio G99 Ultra, который может быть усовершенствованной версией Helio G99. Оба процессора работают в паре с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.0, а их программной основной станет оболочка MIUI 14 поверх Android 13.

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

Фоточасть Redmi Note 13 и 13 Pro 4G отличается незначительно. Redmi Note 13 4G оснащен основным датчиком на 108 МП с диафрагмой f/1,65, а модель Pro — основной камерой на 200 МП. Обе камеры оснащены оптической стабилизацией изображения (OIS) для более четких фотографий и видео. У них также есть широкоугольный объектив на 8 МП и макрообъектив на 2 МП для съемки различных снимков. Для селфи на обоих телефонах предусмотрена камера разрешением 16 Мп.

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

За автономность отвечают аккумуляторы емкостью 5000 мАч. Note 13 поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, а модель Pro — более быструю зарядку 67 Вт. Кроме того, Note 13 Pro используют фирменные чипы Xiaomi Surge G1 и Surge P1 для более быстрой зарядки и лучшего управления зарядом батареи. Напомню, Xiaomi начала использовать эти SoC в своей флагманской серии Xiaomi 12.

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

Что касается цены, Redmi Note 13 4G будет доступен в двух конфигурациях: 6 ГБ + 128 ГБ за 199 евро и 8 ГБ + 256 ГБ за 249 евро. Redmi Note 13 Pro 4G будет доступен в вариантах 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ по цене 349 и 399 евро, соответственно.

Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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