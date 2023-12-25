Анонсы: Poco M6 представлен официально

MForum.ru
25.12.2023,
В Индии представлен смартфон Poco M6, устройство на базе SoC Dimensity 6100+ от MediaTek, которое работает в паре с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и поддерживает дополнительные 8 ГБ виртуального ОЗУ. Объем встроенной памяти UFS 2.2 – 128 или 256 Гб с возможностью расширения картами microSD.
Poco M6 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720 x 1600 пикселей с частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 600 нит и защитой Gorilla Glass сверху (хотя какая версия не упоминается). Разрешение основной камеры – 50 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 13 с MIUI 14 поверх него.
Начало продаж намечено на 26 декабря, купить Poco M6 можно будет в черном Galactic Black и синем Orion Blue. Цены новинки составляют 10499 / 11499 / 13499 индийских рупий за версии 4+128 / 6+128 и 8+256 Гб, соответственно. Кроме того, за счет предложений от банков покупатели из Индии смогут сэкономить 1000 рупий, что делает Poco M6 (по мнению производителя) самым доступным смартфоном с поддержкой 5G в Индии.
© Антон Печеровый,
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