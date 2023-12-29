Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально

MForum.ru
29.12.2023,
Незадолго до конца 2022 года компания Redmi представила в Китае смартфон Redmi 12C. Поскольку 2023 год почти подходит к концу, бренд анонсировал Redmi 13C 5G для внутреннего рынка. Новинка аналогична Redmi 13C 5G доступному на рынке Индии.
Redmi 13C 5G поставляется с 6,74-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом. Разрешение дисплей HD+ (720x1600 пикселей), частота обновления 90 Гц, пиковая яркость до 600 нит, также поддерживается поддерживает затемнение постоянным током. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.
Внутри Redmi 13C 5G установлен чипсет Dimensity 6100 Plus, дополенный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2 с возможностью расширения картами microSD. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой MIUI 14.
Разрешение фронтальной камеры Redmi 13C 5G составляет 5 Мп. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательного. Емкость АКБ – 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Однако в розничную комплектацию входит зарядное устройство мощностью 10 Вт.
В Китае Redmi 13C 5G доступен в трех вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти за 749 юаней (~ 106 долларов США), 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти за 849 юаней (~ 120 долларов США) и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти за 1049 юаней (~ 149 долларов США). Цветовая гамма модели –Rainbow Star Yarn и Star Rock Black.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] Розница: Тренды: объемы покупки восстановленных смартфонов быстро растут / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C – 4G-смартфон на чипсете MediaTek Helio G85 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020 / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Poco M6 представлен официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G34 5G с дисплеем 120 Гц, Snapdragon 695 и 50 Мп камерой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Подтвержден запуск Tecno Spark 20 Pro+ в январе этого года / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Moto G 5G (2024) / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Oppo подтвердила 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 для смартфона Find X7 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: itel it5330 – фичефон за 1499 рупий / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G24 Power и Moto G34 / MForum.ru