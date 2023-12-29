Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально

29.12.2023, MForum.ru

Незадолго до конца 2022 года компания Redmi представила в Китае смартфон Redmi 12C. Поскольку 2023 год почти подходит к концу, бренд анонсировал Redmi 13C 5G для внутреннего рынка. Новинка аналогична Redmi 13C 5G доступному на рынке Индии.

Redmi 13C 5G поставляется с 6,74-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом. Разрешение дисплей HD+ (720x1600 пикселей), частота обновления 90 Гц, пиковая яркость до 600 нит, также поддерживается поддерживает затемнение постоянным током. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

Внутри Redmi 13C 5G установлен чипсет Dimensity 6100 Plus, дополенный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2 с возможностью расширения картами microSD. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Разрешение фронтальной камеры Redmi 13C 5G составляет 5 Мп. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательного. Емкость АКБ – 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Однако в розничную комплектацию входит зарядное устройство мощностью 10 Вт.

В Китае Redmi 13C 5G доступен в трех вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти за 749 юаней (~ 106 долларов США), 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти за 849 юаней (~ 120 долларов США) и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти за 1049 юаней (~ 149 долларов США). Цветовая гамма модели –Rainbow Star Yarn и Star Rock Black.