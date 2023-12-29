Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально

MForum.ru
29.12.2023,
Vivo анонсировала смартфон Vivo V30 Lite 5G в Мексике. Новинка стала преемником Vivo V29 Lite 5G на базе Snapdragon 695, который дебютировал в июне этого года.
Vivo V30 Lite 5G оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED E4 с изогнутыми краями и круглым вырезом для фронтальной камеры. Разрешение экрана Full HD+ (1080x2400 пикселей), частота обновления 120 Гц, плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость до 1150 нит. Дисплей немного меньше, чем 6,78-дюймовая панель, которая предлагалась на предыдущей модели.
V30 Lite базируется на чипсете Snapdragon 695, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Емкость АКБ – 4800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Относительно Vivo V29 Lite емкость АКБ стала немного меньше, модель прошлого поколения оснащалась аккумулятором емкостью 5000 мАч.
На передней панели Vivo 30 Lite 5G размещена 50-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой автофокусировки. Тыловая камера включает в себя 64-мегапиксельний основной сенсор, 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп вспомогательный сенсор. Дополняет тыловые камеры кольцевая светодиодная вспышка Aura с поддержкой контроля цветовой температуры.
V30 Lite 5G поставляется с предустановленной ОС Android 13 и оболочкой FunTouch OS 13. Также отметим две SIM-карты, поддержку Wi-Fi 5G, 5 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC, GPS и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Класс защиты от влаги – IP54, габаритные размеры 162,35 x 74,85 x 7,69 мм, вес 190 граммов.
В Мексике новинка оценена в 8 999 мексиканских песо (~ 530 долларов США) и доступна в цветах Forest Black и Rose Gold. Уже в ближайшие недели новиОжидается, что помимо Мексики, в ближайшие недели Vivo V30 Lite 5G появится на некоторых других азиатских рынках.
© Антон Печеровый,
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