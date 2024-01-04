Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
04.01.2024,
Redmi Note 13 Pro Plus предлагает несколько функций премиум-класса, несмотря на то, что это смартфон среднего класса. Новинка получила квадратный дизайн с плоской рамкой и выпускается в стеклянном и кожаном вариантах.
В Redmi Note 13 Pro Plus установлен изогнутый OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Экран имеет разрешение 2712 x 1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. 12-битная панель поддерживает затемнение ШИМ с частотой 1920 Гц и пиковый уровень яркости 1800 нит.
Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7200 Ultra, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Что касается программного обеспечения – программная часть включает в себя MIUI 14 поверх Android 13.
Redmi Note 13 Pro Plus оснащен 16-мегапиксельной селфи-камерой и тройной камерой на задней панели. Конфигурация тыловой камеры включают в себя основной датчик 200 МП с OIS, сверхширокий модуль 8 МП и 2 МП сенсор для макросъемки.
Redmi Note 13 Pro Plus сертифицирован по стандарту IP68 по защите от пыли и воды. Теоретически он может работать на глубине 1,5 метров пресной воды в течение 30 минут. Что касается возможностей подключения, телефон оснащен двумя SIM-картами, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC и USB Type-C.
Другие функции включают в себя двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и ИК-передатчик. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт.
Купить новинку можно в цветах Fusion White (белый), Fusion Black (черный) или Fusion Purple (кожа). Цена составляет 31 999 / 33 999 / 35 999 индийских рупий за варианты 8+256 / 12+256 / 12+512 Гб, соответственно. Начало продаж – 10 января.
© Антон Печеровый,
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