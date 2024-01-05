Микроэлектроника: Чипы становятся сложнее и дороже

MForum.ru

Микроэлектроника: Чипы становятся сложнее и дороже

05.01.2024, MForum.ru

Для производства чипов с использованием передовых технологий требуются все более сложные машины, стоимость которых все выше. Аналитики компании International Business Strategies полагают, что переход к использованию в процессорах узлов 2нм увеличит стоимость этих чипов на 50% по сравнению с процессорами 3нм. Это может поднять цену за пластину с процессорами по технологии 2нм до $30 тысяч за штуку. На тему рассуждает Антон Шилов, tomshardware.

 

 

По оценкам IBS, предприятие, выпускающее пластины с узлами 2нм, с мощностью производства порядка 50 тысяч пластин в месяц (WSPM) стоит сейчас порядка $28 млрд. Аналогичное по производительности предприятие с техпроцессом 3нм обошлось бы в $20 млрд. На рост затрат влияет, например, то, что для работы с 2нм при равной производительности в 50К пластин в месяц, потребуется больше EUV-сканеров.

Как ожидается, в числе первых «пострадавших» от роста цен на пластины, окажется Apple, единственная компания, которая на сегодня использует техпроцесс TSMC N3B (3нм) для массового серийного производства. Что же, поклонникам изделий этого бренда не привыкать к тому, что модели Apple всегда относятся к премиальному ценовому сегменту.

Впрочем, точный размер изменений цены подсчитать сложно, на это влияет несколько факторов. В IBS оценивают текущую стоимость чипов для iPhone примерно около $50. Размер кристаллов SoC Apple A17 Pro - от 100 кв.мм до 110 кв.мм, то есть мало чем отличается от размера кристаллов предыдущего поколения. Размер А15 - 107,7 кв.мм, размер А16 - порядка 113 кв.мм. Если взять за размер кристалла A17 Pro 105 кв.мм, то на одну пластину 300 мм может поместиться 586 таких кристаллов, что дало бы их стоимость в $34 за штуку при недостижимом проценте выхода годных в 100% и порядка $40 за штуку при реалистичном 85%.

По оценкам IBS, 2нм «чип Apple» будет стоить около $85 вместо $50 за штуку. Но почему? Ведь если оценить пластину в $30 килодолларов, взять выход годных в 85% и размер чипа в 105 кв.мм, то получится порядка $60. Впрочем, все эти оценки примерные. Тем более, что и цена $30.000 за пластину - не догма. Вполне может оказаться, что она составит, например, $25.000.

И все же, как ни считай, процессоры по технологии 2нм, скорее всего, будут дороже, чем процессоры по 3нм.

Это будет стимулировать распространение чиплетных технологий, включающих кристаллы, изготовленные по разных техпроцессам, что может снизить стоимость таких процессоров - этим путем собираются идти AMD и Intel по части процессоров для серверов и ПК. Мешать этому будет удорожание упаковки чиплетов по-сравнению с монолитными конструкциями, так что в области чипов для смартфонов мы, скорее всего, будем продолжать наблюдать монолитные SoC, а не чиплеты.

--

Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника 2нм 3нм тренды цена микропроцессора аналитика мнения

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC обещает тесты 2нм уже в 2023 году / MForum.ru

28.01. [Краткие новости] Rapidus / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC начала новый виток конкуренции началом движения к 1.4нм / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Схватка трех гигантов - чего ожидать от TSMC, Samsung Electronics и Intel в ближайшие годы / MForum.ru

23.10. [Краткие новости]  EUV-сканеры / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru

04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru

29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru

27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально / MForum.ru

27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020 / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Poco M6 представлен официально / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G34 5G с дисплеем 120 Гц, Snapdragon 695 и 50 Мп камерой / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: