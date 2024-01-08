Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем

08.01.2024, MForum.ru

Новейшие флагманские смартфоны OPPO официально дебютировали в Китае. В линейку входят два устройства: Find X7 и Find X7 Ultra. В части дизайна OPPO Find X7 поразительно похож на Find X7 Ultra, демонстрируя большой круглый модуль камеры, вмещающий три датчика камеры в четырех вырезах.

OPPO Find X7 доступен в четырех вариантах: Sea and Sky, Desert Moon Silver, Smokey Purple и Starry Sky Black. Варианты Black и Purple имеют стеклянную заднюю панель, на которой расположен выступающий круглый модуль камеры, а остальные два демонстрируют двухцветный дизайн, дополненный кожаной отделкой в нижней части. На правой стороне смартфона расположены кнопки питания и громкости, а на левой — ползунок предупреждений.

Спереди OPPO Find X7 может похвастаться большим 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2780 × 1264 пикселей и плотностью пикселей 450 PPI. Дисплей поддерживает широкую цветовую гамму (P3) с впечатляющей пиковой яркостью 4500 нит, достигающей 2300 нит в HDR и 1600 нит в типичных сценариях HBM. Адаптивная частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц и поддерживает частоту дискретизации касания до 240 Гц.

В основе OPPO Find X7 лежит SoC Dimensity 9300, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Новинка работает под управлением ColorOS 14 поверх Android 14. Что касается подключения, устройство предлагает поддержку Wi-Fi (Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5), Bluetooth 5.4 и возможности NFC для чтения и записи NFC-карт, OPPO Pay и многое другое.

Также OPPO Find X7 получил сканер отпечатков пальцев под экраном и распознавание лиц для биометрической аутентификации. Устройство оснащено рядом датчиков, включая датчик геомагнитной индукции, датчик приближения под экраном, датчик внешней освещенности, датчик цветовой температуры, акселерометр, датчик силы тяжести, гироскоп, функцию подсчета шагов, задний датчик спектра и инфракрасный порт для работы в качестве пульта дистанционного управления.

OPPO Find X7 оснащен мощной задней камерой, включающей 50 Мп основной сенсор, 50 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 64 Мп сенсор с перископическим телеобъективом. Система камер поддерживает различные режимы съемки, включая 3-кратный оптический зум, 6-кратный оптическо-цифровой зум и впечатляющий 120-кратный цифровой зум. Фронтальная камера представляет собой 32-мегапиксельный сенсор, поддерживающий различные режимы фото и видео.

Тыловая и фронтальная камеры поддерживают съемку видео 4K со скоростью 60 и 30 кадров в секунду, а также дополнительные возможности для съемки видео 1080P и 720P. Тыловая камера также поддерживает замедленную видеосъемку со скоростью 1080P (240 кадров в секунду) и 720P (480 кадров в секунду) с функцией стабилизации видео.

OPPO Find X7 предлагается в четырех различных конфигурациях. Базовая модель с 12 ГБ + 256 ГБ памяти стоит 3999 юаней (563 доллара США). Кроме того, существует вариант 16 ГБ + 256 ГБ, доступный за 4299 юаней (605 долларов США), конфигурация 16 ГБ + 512 ГБ по цене 4599 юаней (647 долларов США) и вариант самого высокого уровня с конфигурацией 16 ГБ + 1 ТБ по цене 4999 юаней ( 704 доллара США). Предварительные заказы уже принимаются в Китае, а первая продажа запланирована на 12 января.