Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч

11.01.2024, MForum.ru

В Великобритании появился смартфон Honor Magic 6 Lite, который оценен в 349,99 фунтов стерлингов за единственный вариант с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Купить новинку можно в трех цветах – черном Midnight Black, зеленом Emerald Green и оранжевом Sunrise Orange. Причем, оранжевая версия получила отделку из веганской кожи.

Magic 6 Lite оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Экран имеет 10-битную глубину цвета, ШИМ-регулирование яркости 1920 Гц и сертификат TUV Rheinland на низкий уровень синего света. Основа железа процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, объем ОЗУ 8 ГБ, встроенной памяти 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. По данным производителя ресурс АКБ не менее 1000 циклов.

На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного датчика разрешением 108 МП, сверхширокоугольного модуля разрешением 5 МП и 2 МП сенсора для макро. На передней панели разместилась 16 Мп камера для сэлфи.

Кроме того, Magic 6 Lite также имеет ряд функций, которые делают его долговечным и безопасным в использовании. Он имеет 5-звездочный сертификат SGS на корпус, дисплей и внутренние компоненты, а также оснащен защитой HONOR Ultra-Bounce Anti-Bounce при падении. Magic 6 Lite работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13. Его размеры 163,6 х 75,5 х 7,98 мм, вес 185 граммов.