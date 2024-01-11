Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч

MForum.ru
11.01.2024,
В Великобритании появился смартфон Honor Magic 6 Lite, который оценен в 349,99 фунтов стерлингов за единственный вариант с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Купить новинку можно в трех цветах – черном Midnight Black, зеленом Emerald Green и оранжевом Sunrise Orange. Причем, оранжевая версия получила отделку из веганской кожи.
Magic 6 Lite оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Экран имеет 10-битную глубину цвета, ШИМ-регулирование яркости 1920 Гц и сертификат TUV Rheinland на низкий уровень синего света. Основа железа процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, объем ОЗУ 8 ГБ, встроенной памяти 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. По данным производителя ресурс АКБ не менее 1000 циклов.
На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного датчика разрешением 108 МП, сверхширокоугольного модуля разрешением 5 МП и 2 МП сенсора для макро. На передней панели разместилась 16 Мп камера для сэлфи.
Кроме того, Magic 6 Lite также имеет ряд функций, которые делают его долговечным и безопасным в использовании. Он имеет 5-звездочный сертификат SGS на корпус, дисплей и внутренние компоненты, а также оснащен защитой HONOR Ultra-Bounce Anti-Bounce при падении. Magic 6 Lite работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13. Его размеры 163,6 х 75,5 х 7,98 мм, вес 185 граммов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru