Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой

15.01.2024, MForum.ru

Флагманские смартфоны Honor 2024 года выходят на новый уровень аппаратного обеспечения. Honor Magic6 и Magic6 Pro оснащены флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яркими LTPO OLED-дисплеями и впечатляющими тройными камерами с перископной камерой 180 МП в варианте Pro.

Honor Magic6 и 6 Pro оснащены 6,8-дюймовыми изогнутыми LTPO AMOLED-дисплеями с разрешением 1264 x 2800 пикселей и переменной частотой обновления 1–120 Гц. Honor заявляет о пиковой яркости 1800 нит в автоматическом режиме и колоссальных 5000 (пяти тысяч!) нит локальной пиковой яркости для HDR-контента.

Экраны также оснащены сверхвысокочастотным ШИМ-регулированием яркости с частотой 4320 Гц и оснащены фронтальной камерой разрешением 50 МП с диафрагмой f/2.0. Magic6 получил вырез с одним отверстием, в то время как Pro оснащен дополнительным модулем для 3D разблокировки при распознавании лица.

Тыловая камера Honor Magic 6 Pro представлена основным сенсором разрешением 50 МП с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,0, 50 Мп сенсором со сверхширокоугольной оптикой, а также 180 Мп сенсором с перископическим объективом, который обеспечивает 2,5-кратный оптический зум и 100-кратное цифровое увеличение.

В модели Honor Magic 6 используется основной сенсор 50 МП с диафрагмой f/1,9, сверхширокоугольный сенсор разрешением 50 МП и 32 Мп сенсор с телеобъективом, который поддерживает 2,5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое увеличение зумом.

В программной части обе новинки работают под управлением оболочки MagicOS 8.0 от Honor поверх Android 14. В части объемов памяти речь идет о 12 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в модели Pro.

За автономность Honor Magic 6 отвечает АКБ емкостью 5450 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт через фирменное беспроводное зарядное устройство Honor. Вариант Pro оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой 66 Вт.

Коммуникационные возможности также впечатляют благодаря поддержке Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а Magic6 Pro также получает дополнительное преимущество спутниковой связи в Китае. Оба телефона также оснащены ИК-передатчиками для управления бытовой техникой и сертифицированы по классу IP68 в части защиты от влаги и пыли.

Honor Magic6 и 6 Pro доступны в черном, зеленом, синем, фиолетовом и белом цветах. Цены в Китае начинаются с 4399 юаней (620 долларов США) за Magic6 12/256 ГБ и достигают максимальной отметки 6699 юаней (943 доллара США) за Magic6 Pro с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ. Начало продаж – 18 января. Данные о международном релизе появятся позднее.