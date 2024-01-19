Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2

MForum.ru
19.01.2024,
Vivo анонсировала первый телефон G-серии на китайском рынке. На прошлой неделе Vivo G2 был замечен в базе данных консоли Google Play, а теперь он официально указан на сайте Vivo China.
Vivo G2 оснащен 6,56-дюймовой ЖК-панелью с каплевидным вырезом. Разрешение дисплея HD+ (1612 x 720 пикселей), частота обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 5 Мп камера для сэлфи. Тыловая камера – разрешение 13 Мп. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце.
Внутри Vivo G2 установлен чипсет Dimensity 6020, который дополняют до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Объем встроенного хранилища до 256 ГБ (память UFS 2.2), также есть слот для карт microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C. Программная составляющая – ОС Android 13 с оболочкой Origin OS 3.
В целом характеристики и дизайн Vivo G2 показывают, что это обновленная версия Vivo Y36i, который был анонсирован в Китае в декабре 2023 года. И, похоже, что G2 нацелен на оффлайн-рынок Китая. Цены новинки составляют 1199 / 1499 / 1599 / 1899 юаней за версии 4 ГБ + 128 ГБ / 6 ГБ + 128 ГБ / 8 ГБ + 128 ГБ / 8 ГБ + 256 ГБ, соответственно. Выпускается Vivo G2 только в чёрном цвете Deep Sea Black.
© Антон Печеровый,
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