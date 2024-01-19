Развитие сетей: МегаФон обеспечил интернетом LTE1800 бизнес-центр комплекса ВТБ Арена Парк

MForum.ru
19.01.2024,
БЦ ВТБ Арена Парк - это 23-этажное здание площадью 35 тыс. кв.м. Стекло и бетон в таких зданиях создают немалые препятствия для распространения электромагнитных волн высокой частоты. Без специальных мер, сотовая связь в таких высотках работает не очень хорошо.
МегаФон развернул в здании оборудование LTE 1800, что позволило поднять максимальные скорости мобильного интернета в здании до 150 Мбит/с. Поддерживаются звонки в режиме VoLTE.
«В офисах бизнес‑центра каждый день трудятся несколько тысяч человек, которым для эффективной работы необходим высокоскоростной интернет без просадок в любой точке здания. Мы учли эти нюансы и разместили здесь телеком‑оборудование, чтобы скорость сети оставалась высокой и стабильной вне зависимости от нагрузки», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
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теги: МегаФон развитие сетей LTE1800
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