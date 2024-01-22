Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench

22.01.2024, MForum.ru

Компания Samsung может пополнить свою линейку планшетных компьютеров еще одним доступным устройством. В модельном ряду Samsung новинка может занять промежуточное положение между Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab S9 FE. Возможное имя новинки – Galaxy Tab S9 Lite.

В списке Geekbench указан номер модели планшета — SM-P620. Ожидается, что он будет оснащен процессором Exynos 1280, представляющим собой 5-нм чипсет с двумя высокопроизводительными ядрами и шестью энергоэффективными ядрами.

Устройство набрало 930 баллов в одноядерных и 1843 балла в многоядерных тестах. Вероятно, он будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, а его программной основой станет Android 14. Остальные подробности пока неизвестны.