MForum.ru
24.01.2024,
Xiaomi Pad 6 Pro появился в Китае в апреле 2023 года, а значит скоро должно быть представлено обновление этой линейки. По данным Digital Chat Station, новый флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro будет выпущен в следующем месяце, а основой его «железа» станет чипсет Snapdragon 8 Gen 3.
Xiaomi Pad 6 Pro
Источник предположил, что появится Pad 7 с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Pro должен получить нынешнюю SoC высшего уровня от Qualcomm. И это было бы огромным улучшением по сравнению с предыдущей линейкой Pad 6, где Pro и Max использовали чип годовой давности, а базовая версия использовала устаревший Snapdragon 870.
Pad 7 может поставляться с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, а Pad 7 Pro может обзавестись OLED-панелью, что станет первым подобные решением для планшета Xiaomi — ранее все планшеты выпускались только ЖК-дисплеями.
Информация о международной доступности новинок пока нет. Напомню, ранее Xiaomi Pad в версии Pro были доступны лишь на домашнем рынке.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 7 с топовым Snapdragon 8 Gen 3 представят в феврале / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru