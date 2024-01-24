Слухи: Xiaomi Pad 7 с топовым Snapdragon 8 Gen 3 представят в феврале

24.01.2024, MForum.ru

Xiaomi Pad 6 Pro появился в Китае в апреле 2023 года, а значит скоро должно быть представлено обновление этой линейки. По данным Digital Chat Station, новый флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro будет выпущен в следующем месяце, а основой его «железа» станет чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi Pad 6 Pro

Источник предположил, что появится Pad 7 с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Pro должен получить нынешнюю SoC высшего уровня от Qualcomm. И это было бы огромным улучшением по сравнению с предыдущей линейкой Pad 6, где Pro и Max использовали чип годовой давности, а базовая версия использовала устаревший Snapdragon 870.

Pad 7 может поставляться с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, а Pad 7 Pro может обзавестись OLED-панелью, что станет первым подобные решением для планшета Xiaomi — ранее все планшеты выпускались только ЖК-дисплеями.

Информация о международной доступности новинок пока нет. Напомню, ранее Xiaomi Pad в версии Pro были доступны лишь на домашнем рынке.