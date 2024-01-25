Анонсы: . Realme Note 50 – экран 90 Гц при цене $65

25.01.2024, MForum.ru

Realme запустила новую линейку смартфонов. Ее первым представителем стал Realme Note 50. Кроме того, подтверждено, что в серию войдут еще минимум два смартфона, которые будут выпущены позднее в этом году.

Realme Note 50 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Панель имеет пиковую яркость 560 нит и частоту дискретизации сенсорного экрана 180 Гц. Внутри каплевидного выреза находится фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Realme Note 50 базируется на чипсете Unisoc T612, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, максимальная мощность зарядки –10 Вт.

На задней панели разместилась основная камера разрешением 13 МП с дополнительным модулем QVGA. Программная часть – Realme UI T Edition на базе Android 13. Note 50 также получил защиту от пыли и влаги IP54, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Realme Note 50 выпускается в синем Sky Blue и черном Midnight Black. На Филиппинах он уже доступен по цене 3600 филиппинских песо (65 долларов США). Realme пока не уточнила цены и доступность на международном уровне, однако география продаж может расшириться уже в ближайшие недели.