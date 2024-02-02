Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором

MForum.ru

Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором

02.02.2024, MForum.ru

Недавно анонсированный Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором второго поколения, который обеспечивает более надежную работу в различных условиях, а также повышенную плотность энергии. Аккумулятор является первым в мире смартфонов, использующим автономный чип Power Enhanced Chip Honor E1.

Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором

В новой технологии производства батарей в качестве отрицательного электрода используется кремний вместо графита. Сам кремний имеет несколько ключевых преимуществ перед графитом, наиболее заметным из которых является его плотность. Кремниевый анод обеспечивает плотность энергии в 10 раз большую, чем графитовый, но он увеличивается в объеме до 300% и имеет более короткий жизненный цикл. По этой причине Honor использует кремний-углеродный анод, чтобы компенсировать присущие кремнию недостатки.

Honor утверждает, что технология микротуннелирования лазерного наведения имеет большое значение при использовании для анода на основе кремния. Он увеличивает площадь контакта между электролитом и кремниевым анодом, открывая полезную емкость в диапазоне низких напряжений. Кроме того, это помогает увеличить емкость аккумулятора, позволяя использовать больше доступного заряда.

Кремний-углеродный аккумулятор второго поколения также может похвастаться улучшениями в зарядке. Чтобы обеспечить оптимальную производительность, компания даже добавила отдельный чип для управления аккумулятором.

Сам чип постоянно регулирует ток в зависимости от окружающей среды и задействованных нагрузок. По словам Honor, это делает батарею более безопасной и позволяет ей лучше работать в экстремальных погодных условиях, особенно в холодную погоду, а также обеспечивает более точные процентные показания оставшегося заряда батареи. Это позволило новому Magic6 Pro заряжаться при мощности 80 Вт вместо 66 Вт.

Кроме того, Honor утверждает, что Magic6 Pro превосходит любой смартфон при температуре -20°C по своей эффективности. Интересно, что Tesla работает над такой технологией аккумуляторов с 2016 года и уже внедрила ее на некоторых своих автомобилях.

Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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