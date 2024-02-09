Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA

MForum.ru
09.02.2024,
Смартфоны Samsung выглядят довольно единообразно. Однако в A15 и A25 появился так называемый дизайн Key Island, который представляет собой приподнятую область, на которой расположены боковые клавиши телефона (громкость и питание). Она же есть и у A55.
Samsung Galaxy A55
Номер модели Samsung Galaxy A55 – SM-A5560. Также есть родственная модель SM-C5560 — это будет Galaxy C55 (возможно, также известная как Y55).
Ранее A55 отметился в Geekbench, что показало наличие неансированного чипсета Exynos 1480, который может использовать (а может и не использовать) графику AMD. Объемы памяти модели составят 8 Гб ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, которую можно будет расширить картами microSD.
Samsung Galaxy C55
Что касается Galaxy C55, по данным TENAA он получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+, селфи-камеру разрешением 13 Мп, тройную заднюю камеру в конфигурации 50+8+2 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Информации об отличиях C55 от A55 пока нет. Напомню, Galaxy A54 оснащен меньшим 6,4-дюймовым дисплеем, а разрешение сверхширокоугольной камеры этого смартфона составляет 12 МП, а не 8 МП. Таким образом, C55 может оказаться ближе к Galaxy A35.
Информации о дате официальных анонсов Galaxy A55, A35, C55 и остальных своих предложений среднего класса (должны быть также телефоны M-серии) пока нет.
© Антон Печеровый,
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