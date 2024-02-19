Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2

MForum.ru
19.02.2024,
Смартфон Huawei Pocket 2 будет представлен 22 февраля, о чем компания официально сообщила в своем аккаунте социальной сети Weibo. И выбор даты не случаен – смартфон с номером 2 в названии модели и двумя кружками в дизайне прибывает 22-го числа 2-го месяца.
Официальный тизер в значительной степени подтвердил, что просочившиеся рендеры, включая два круга – один для камер, второй для внешнего дисплея. Причем, анонс оказался раньше ожидаемой даты – раньше считали, что Pocket 2 появится вместе с флагманами P70.
Что интересно, несмотря на близость анонса, характеристики Huawei Pocket 2 остаются загадкой. Можно лишь предположить наличие чипсета Kirin 9000S, который Huawei сегодня использует во всех своих устройствах премиум-класса, и HarmonyOS 4.0 «из коробки».
© Антон Печеровый,
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