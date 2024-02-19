Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

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Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

19.02.2024, MForum.ru

Компания Xiaomi подтвердила, что 22 февраля в Китае анонсирует флагманский планшет под названием Xiaomi Pad 6S Pro, вместе с Xiaomi 14 Ultra. Кроме того, бренд выпустил постеры, подтверждающие дизайн и ключевые характеристики нового планшета.

Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

На официальных изображениях, выпущенных брендом, показан только дизайн передней панели Xiaomi Pad 6S Pro. Однако устройство, скорее всего, будет иметь тот же язык дизайна, что и планшеты Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max, анонсированные в прошлом году. Как видно, Xiaomi также предложит покупателям Pad 6S Pro аксессуары, такие как магнитная клавиатура и стилус.

Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

Подтверждено, что Pad 6S Pro будет оснащен 12,4-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3K, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Планшет будет питаться от чипсета Snapdragon 8 Gen 2, а его топовая конфигурация получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi пока не раскрыла емкость аккумулятора Pad 6S Pro, но подтвердила, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, планшет обеспечит беспрепятственное соединение с другими устройствами Xiaomi, поскольку на нем будет предустановлен Android на базе HyperOS. Кроме того, планшет будет поддерживать подключение Wi-Fi 7.

Информации о возможностях камеры Pad 6S Pro нет. Планшет, скорее всего, унаследует 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную заднюю камеру и 20-мегапиксельную фронтальную камеру, которая была доступна на моделях Pad 6 Pro/Max. Pad 6 6S Pro также получил несколько сертификатов национальных регуляторов разных стран, таким образом можно ожидать его релиз за пределами Китая.

Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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