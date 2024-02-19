Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro

MForum.ru
19.02.2024,
Компания Xiaomi подтвердила, что 22 февраля в Китае анонсирует флагманский планшет под названием Xiaomi Pad 6S Pro, вместе с Xiaomi 14 Ultra. Кроме того, бренд выпустил постеры, подтверждающие дизайн и ключевые характеристики нового планшета.
На официальных изображениях, выпущенных брендом, показан только дизайн передней панели Xiaomi Pad 6S Pro. Однако устройство, скорее всего, будет иметь тот же язык дизайна, что и планшеты Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max, анонсированные в прошлом году. Как видно, Xiaomi также предложит покупателям Pad 6S Pro аксессуары, такие как магнитная клавиатура и стилус.
Подтверждено, что Pad 6S Pro будет оснащен 12,4-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3K, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Планшет будет питаться от чипсета Snapdragon 8 Gen 2, а его топовая конфигурация получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.
Xiaomi пока не раскрыла емкость аккумулятора Pad 6S Pro, но подтвердила, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, планшет обеспечит беспрепятственное соединение с другими устройствами Xiaomi, поскольку на нем будет предустановлен Android на базе HyperOS. Кроме того, планшет будет поддерживать подключение Wi-Fi 7.
Информации о возможностях камеры Pad 6S Pro нет. Планшет, скорее всего, унаследует 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную заднюю камеру и 20-мегапиксельную фронтальную камеру, которая была доступна на моделях Pad 6 Pro/Max. Pad 6 6S Pro также получил несколько сертификатов национальных регуляторов разных стран, таким образом можно ожидать его релиз за пределами Китая.
© Антон Печеровый,
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