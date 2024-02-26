Микроэлектроника: В изделиях NVidia скоро появится HBM3E память Micron

MForum.ru
26.02.2024,
Отличная новость для NVidia и пользователей продукции этой компании. Micron Technology запустила массовое производство кристаллов памяти с высокой пропускной способностью, которые будут использоваться в микросхемах NVidia для работы с ИИ. По заявлению Micron, ее кристаллы High Bandwidth Memory 3E потребляют на 30% меньше энергии, чем изделия конкурентов. Об этом сегодня рассказала Reuters.
NVidia будет использовать чипы Micron в своих графических процессорах H200, начало поставок которых ожидается в 2q2024. Изделия весьма востребованы в связи с безумным спросом на микросхемы, пригодные для построения GenAI.
На рынке памяти HBM в мире доминирует SK Hynix, которая является основным поставщиком этих изделий для NVidia. То, что в Micron смогли добиться успеха в этом сложном и высокотехнологичном сегменте, дает повод задуматься о том, что Micron сможет побороться за улучшение своих позиций и на других рынках, где работает компания.
Для Micron - кристаллы HBM - одно из самых прибыльных изделий, отчасти из-за технической сложности конструкции этого вида памяти. Компания ранее заявляла, что ожидает от направления HBM выручки в несколько сотен миллионов долларов в 2024 финансовом году и продолжения ее роста в 2025 году.
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теги: микроэлектроника HBM Micron NVidia
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