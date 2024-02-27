Партнерства: Промышленные гиганты объединяют усилия для развития AI-RAN

27.02.2024, MForum.ru

Ericsson, Nokia, Samsung Electronics, Microsoft и T-Mobile US - это только часть крупных компаний, cтавших основателями AI RAN Alliance - организации, которая займется разработками, которые изменят радиоинтерфейс за счет его реконструирования и тесной интеграции с алгоритмами ИИ. Среди других участников нельзя не отметить SoftBank Corp., Arm, NVidia, AWS, стартап Deepsig (ML для беспроводных технологий).

Альянс AI-RAN Alliance займется исследованиями, которые должны повысить эффективность радиоподсистем сотовой связи 5G, 6G за счет применения алгоритмов ИИ. Основные направления - это снижение потребления энергии радиопередатчиками, возможность внедрения инноваций в существующую инфраструктуру. Также можно ожидать повышения эффективности использования частот.

Для движения в эту сторону участникам потребуются наборы данных для обучения ИИ. Хотя такие данные собираются, их доступность ограничена. Участникам проекта вероятно придется создать какую-то среду, которая позволит использовать данные совместно.

Как ожидается, внедрение ИИ коренным образом изменит способ обеспечения беспроводных услуг, повысит эффективность работы радиоподсистем.

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теги: объединения партнерства AI-RAN

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