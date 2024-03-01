Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально

01.03.2024, MForum.ru

Бренд Oppo анонсировал смарт-часы Oppo Watch X. Новинка похожа на OnePlus Watch 2 и это неудивительно, по сути, речь идет об одном и том же устройстве, но под разными брендами.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

Oppo Watch X идентичны OnePlus Watch 2 вплоть до дизайна и характеристик.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

Новинка работает под управлением двух операционных систем: Google WearOS 4 выполняет более сложные задачи, а отдельная операционная система реального времени (RTOS) предназначена для всего остального, включая отслеживание активности и здоровья. Watch X может похвастаться чипсетом Snapdragon W5 Gen 1 и сопроцессором BES 2700BP в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

Oppo Watch X оснащен круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем (60 Гц) и аккумулятором емкостью 500 мАч. По утверждению Oppo, заряда АКБ должно хватить на 100 часов использования в стандартном режиме и до 12 дней в режиме энергосбережения. Часы оснащены функцией флэш-зарядки VOOC, которая обеспечивает полную зарядку от 0 до 100% за 60 минут, а 10-минутная подзарядка достаточна для одного дня работы.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

Новые часы Oppo также могут похвастаться двухдиапазонным GPS, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Класс защиты от влаги и пыли – IP68, водонепроницаемость до 5 АТМ, кроме того новинка прошла 16 испытаний на долговечность по стандарту MIL-STD-810H.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

Oppo Watch X доступны в цветах Platinum Black и Mars Brown. Цена в Малайзии установлена на уровне 1399 малайзийских ринггитов (295 долларов США), а открытые продажи начнутся 2 марта. Данных о доступности на остальных рынках пока нет, скорее всего, новинка появится там уже в ближайшее время.

Анонсы: Смарт-часы представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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