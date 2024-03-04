Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально

MForum.ru
04.03.2024,
В Индии поступил в продажу смартфон среднего класса Oppo F25 Pro. Новинка базируется на Dimensity 7050, имеет легкий и тонкий корпус с необычным дизайном острова для камеры. Ранее телефон был выпущен в Таиланде как Oppo Reno11 F.
F25 Pro оснащен 10-битным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и HDR10+. В круглом вырезе экрана размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с сенсором Sony IMX615.
Основная камера новинки использует сенсор OmniVision OV64B разрешением 64 МП и диафрагмой f/1,7. Также имеется сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП и датчик глубины 2 МП, находящийся в нижнем круге острова.
F25 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт, которая должна восполнить заряд аккумулятора за 48 минут. Согласно испытаниям в лабораториях Oppo, телефон имеет «48-month fluency protection», гарантирующую что F25 Pro будет работать без задержек в течение 4 лет.
Oppo F25 Pro работает под управлением ColorOS 14, которая предоставляет некоторые программные функции, такие как автоматическое размытие фона любого изображения или File Dock, который позволяет передавать данные между различными приложениями одним движением пальца.
Купить Oppo F25 Pro можно в двух цветовых вариантах «Красная лава» и «Синий океан». Версия с 8 Гб ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти стоит 23 999 индийских рупий (290 долларов США), а версия 8/256 ГБ оценена 25 999 индийских рупий (315 долларов США).
© Антон Печероый,
Публикации по теме:
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru