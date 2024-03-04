Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально

04.03.2024, MForum.ru

В Индии поступил в продажу смартфон среднего класса Oppo F25 Pro. Новинка базируется на Dimensity 7050, имеет легкий и тонкий корпус с необычным дизайном острова для камеры. Ранее телефон был выпущен в Таиланде как Oppo Reno11 F.

F25 Pro оснащен 10-битным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и HDR10+. В круглом вырезе экрана размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с сенсором Sony IMX615.

Основная камера новинки использует сенсор OmniVision OV64B разрешением 64 МП и диафрагмой f/1,7. Также имеется сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП и датчик глубины 2 МП, находящийся в нижнем круге острова.

F25 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт, которая должна восполнить заряд аккумулятора за 48 минут. Согласно испытаниям в лабораториях Oppo, телефон имеет «48-month fluency protection», гарантирующую что F25 Pro будет работать без задержек в течение 4 лет.

Oppo F25 Pro работает под управлением ColorOS 14, которая предоставляет некоторые программные функции, такие как автоматическое размытие фона любого изображения или File Dock, который позволяет передавать данные между различными приложениями одним движением пальца.

Купить Oppo F25 Pro можно в двух цветовых вариантах «Красная лава» и «Синий океан». Версия с 8 Гб ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти стоит 23 999 индийских рупий (290 долларов США), а версия 8/256 ГБ оценена 25 999 индийских рупий (315 долларов США).