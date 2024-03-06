Спутниковая связь: Starlink SpaceX пытается договориться с Вьетнамом, но пока безуспешно

MForum.ru
06.03.2024,
Компания SpaceX оказалась в тупике после нескольких месяцев переговоров с Вьетнамом, где компания пытается развернуть сервис Starlink, сообщает DigiTimes Asia. Компании не удается договориться с правительством этой страны.
Все более активная интеграция неземных сетей (NTN) в общую систему связи, считается сейчас одним из основных стратегических направлений развития подключенности и покрытия. Во Вьетнаме услугами SpaceX уже пользуется береговая охрана и наверняка был бы значительный спрос и со стороны других государственных и частных клиентов. Потребность Вьетнама в услугах спутниковой связи оценивается как высокая, но правительство опасается роста иностранного влияния и снижения контроля над национальными средствами связи.
Повторяется история с Индией, где выдача разрешений SpaceX затягивается из-за запущенного в отношении компании контроля со стороны регулирующих органов.
Печальная ситуация и, к сожалению, не уникальная. Современные высокие технологии плохо стыкуются с наследием, которое люди притащили за собой из прошлого - госграницы, геополитические конфликты, политика, бюрократия и т.п.
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теги: спутниковая связь
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