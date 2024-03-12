Спутниковая связь. VLEO: SpaceX начинает снижение - стартует очередной этап революционных изменений связи с орбиты

12.03.2024, MForum.ru

Компания SpaceX обратилась в FCC за разрешением работы на высотах около 350 км. Об этом сообщает nextbigfuture. Смена орбиты позволит уменьшить задержку с текущих 28-35 мс до 15-20 мс.

На сегодня SpaceX располагает полученными в 2022 году разрешениями FCC на эксплуатацию 7500 спутников "второго поколения" на высотах 525, 530 и 535 км. Орбиты неплохие, они дают возможность сравнительно малым количеством спутников обслуживать сравнительно большое число пользователей. Эти орбиты расположены выше так называемой "линии Кармана", условной границы между атмосферой Земли и космическим пространством, которая проходит на высоте 100 км. Но в реальности при переходе с орбит 500+ км в сторону более низких орбит, будет все более сказываться влияние атмосферы. Это потребует от спутников в разы большего расхода топлива на корректировку орбит, что скорее всего негативно скажется на времени их жизни.

Тем не менее, в Китае собираются размещать свои спутниковые группировки на высоте 330 км. Поддерживать такую орбиту примерно в 10-20 раз сложнее чем 550 км. Уже были проведены тесты спутников на очень низкой орбите (VLEO). В частности, спутник Tsubame провел на орбите ниже 200 км порядка 2 лет, используя для поддержания высоты свой ионный двигатель с тягой 4Н. Как видим, на китайский вызов готовится ответить Space X. Благо у новых спутников SpaceX на борту аргоновые двигатели Холла, куда более мощные чем криптоновые ионные двигатели первого поколения. Переход на аргон резко снижает цену эксплуатации спутников - аргон почти в 100 раз дешевле криптона. Так что даже с учетом смены орбиты на более низкую, эксплуатация группировки будет экономически оправданной.

Если FCC разрешит (а она, уверен, разрешит!) смену орбиты, то можно прогнозировать заметный рост скоростей работы спутников с немодифицированными спутниковыми телефонами. Станут возможны скорости вплоть до сотен Мбит/с! А слегка модифицированные смартфоны и терминалы со специальными внешними антеннами смогут обеспечивать скорости, измеряемые единицами гигабит/с. Впрочем, это будет зависеть от того, какие именно спутники будут функционировать на VLEO-орбитах, прежде всего, от размера их антенн.

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теги: спутниковая связь спутниковый SpaceX Starlink VLEO

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