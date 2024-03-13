Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально

13.03.2024, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфон Y03. Первым рынком для новинки стала Индонезия, но позднее устройство появится и в других странах. Vivo Y03 нацелен в сегмент смартфонов начального уровня.

Vivo Y03 оснащен 6,56-дюймовым экраном разрешением 720x1612 и частотой обновления 90 Гц, тыловой 13 Мп камерой (с дополнительным сенсором разрешением QVGA), 5 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 15 Вт. Защита от влаги – IP54.

Основа аппаратной платформы Vivo Y03 – процессор MediaTek Helio G85 SoC, таким образом, новинка поддерживает только 4G-сети. Объем ОЗУ – 4 Гб, плюс 4 Гб виртуальной памяти. Объем встроенной памяти может составлять 64 или 128 Гб, для ее расширения используются карты памяти microSD. В программной части речь идет об Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14.

Купить новинку можно в двух цветах: черном Space Black и зеленом Gem Green. Модель с памятью 4/64 ГБ оценена в 1 299 000 индонезийских рупий (83 доллара США), модель с объемом памяти 128 ГБ предлагается за 1 499 000 индонезийских рупий (96 долларов США).