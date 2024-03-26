Фиксированный доступ: МТС в Нижнем Новгороде обеспечил возможностью подключения к гигабитному интернету более 45 тысяч квартир

26.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает об апгрейде сети фиксированного интернет-доступа, проведенном в многоквартирных домах в различных районах Нижнего Новгорода.



ЖК Аквамарин, Нижний Новгород, источник фото: travelfoto.co

После проведенных работ, более 46 тысяч жителей получили обновление возможностей интернет-подключения, теперь им доступны скорости до 1 Гбит/c.

Быстрый доступ к интернету получили и 23 тысячи жителей из числа тех, кому до сих пор была доступна только услуга телевидения.

Еще порядка 27 тысяч жителей получили гигабитный интернет в новостройках. В частности, эти изменения затронули ЖК "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк". Переход на новые технологии проведен бесшовно, без потерь качества услуг для абонентов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС фиксированный доступ Нижегородская область Нижний Новгород гигабитный интернет

--