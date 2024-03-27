Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

27.03.2024, MForum.ru

Помимо X Fold3 и X Fold3 Pro, компания Vivo представила новый флагманский Android-планшет Vivo Pad3 Pro.

Как следует из названия, Pad3 Pro оснащен дисплеем диагональю 13 дюймов. Разрешение экрана составляет 3096x2064 точек, соотношение сторон 3:2, частота обновления 144 Гц. Панель обеспечивает пиковую яркость до 900 нит, охватывает всю цветовую гамму P3 и поддерживает контент HDR10.

Vivo Pad3 Pro поддерживает ввод стилусом через Vivo Pencil2, также можно приобрести чехол с клавиатурой, который крепится с помощью магнитных штифтов. За качественный звук отвечает система из 8 динамиков (с поддержкой пространственного звука). Также отметим 8 Мп фронтальную и 13 Мп тыловую камеры.

Vivo Pad3 Pro — первый планшет на базе Android, оснащенный флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9300, который дополняют оперативная память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Для контроля температуры предусмотрен специальный графитовый радиатор площадью 37 000 мм² и медная охлаждающая матрица. Pad3 Pro поддерживает подключение Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4

В программной части Vivo Pad3 Pro речь идет об OriginOS 4 на базе Android 14. Также присутствует набор функций BlueLM AI от Vivo, включающий в себя генеративный искусственный интеллект для создания изображений и текста, а также офисный пакет vivo с поддержкой удаленного доступа к компьютерам Windows и Mac и возможностью использовать планшет в качестве расширенного экрана. Поддерживаются и функции «непрерывности», позволяющие принимать звонки и передавать файлы на совместимые телефоны vivo и обратно.

За автономность Vivo Pad3 Pro отвечает аккумулятор емкостью 11 500 мАч, который рассчитан на работу в режиме ожидания до 70 дней и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Vivo Pad3 Pro выпускается в сером, синем и розовом цветах. Цена начального уровня на 8/128 ГБ начинается от 2999 юаней (415 долларов США), версия на 8/256 ГБ стоит 3299 юаней (457 долларов США), а версия высшего уровня на 16/512 ГБ обойдется в 3999 юаней (554 доллара США). Открытые продажи в Китае стартуют 3 апреля.