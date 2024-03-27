Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

MForum.ru

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

27.03.2024, MForum.ru

Помимо X Fold3 и X Fold3 Pro, компания Vivo представила новый флагманский Android-планшет Vivo Pad3 Pro.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

Как следует из названия, Pad3 Pro оснащен дисплеем диагональю 13 дюймов. Разрешение экрана составляет 3096x2064 точек, соотношение сторон 3:2, частота обновления 144 Гц. Панель обеспечивает пиковую яркость до 900 нит, охватывает всю цветовую гамму P3 и поддерживает контент HDR10.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

Vivo Pad3 Pro поддерживает ввод стилусом через Vivo Pencil2, также можно приобрести чехол с клавиатурой, который крепится с помощью магнитных штифтов. За качественный звук отвечает система из 8 динамиков (с поддержкой пространственного звука). Также отметим 8 Мп фронтальную и 13 Мп тыловую камеры.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

Vivo Pad3 Pro — первый планшет на базе Android, оснащенный флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9300, который дополняют оперативная память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Для контроля температуры предусмотрен специальный графитовый радиатор площадью 37 000 мм² и медная охлаждающая матрица. Pad3 Pro поддерживает подключение Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

В программной части Vivo Pad3 Pro речь идет об OriginOS 4 на базе Android 14. Также присутствует набор функций BlueLM AI от Vivo, включающий в себя генеративный искусственный интеллект для создания изображений и текста, а также офисный пакет vivo с поддержкой удаленного доступа к компьютерам Windows и Mac и возможностью использовать планшет в качестве расширенного экрана. Поддерживаются и функции «непрерывности», позволяющие принимать звонки и передавать файлы на совместимые телефоны vivo и обратно.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

За автономность Vivo Pad3 Pro отвечает аккумулятор емкостью 11 500 мАч, который рассчитан на работу в режиме ожидания до 70 дней и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

Vivo Pad3 Pro выпускается в сером, синем и розовом цветах. Цена начального уровня на 8/128 ГБ начинается от 2999 юаней (415 долларов США), версия на 8/256 ГБ стоит 3299 юаней (457 долларов США), а версия высшего уровня на 16/512 ГБ обойдется в 3999 юаней (554 доллара США). Открытые продажи в Китае стартуют 3 апреля.

Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1 / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Lava O2 готовится к релизу / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Huawei Band 9 появился в продаже в апреле / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: