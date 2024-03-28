Развитие сетей: МТС ускорил мобильный интернет на 30% в районе железнодорожного и автовокзалов Читы

MForum.ru
28.03.2024,
Чтобы добиться таких результатов МТС провела модернизацию телеком-оборудования в районе вокзалов. По данным компании, в результате скорость LTE выросла на привокзальной площади, а также в офисах и организациях, прилегающих к улицам Бутина, Амурская и Ленинградская.
«Железнодорожный и автовокзалы – самый оживленный район города, с плотным пешеходным и автомобильным трафиком. Недалеко располагаются популярные туристические места – парк ОДОРА, центральная городская площадь, торговые центры, кафе и рестораны. Читинцы и гости города активно пользуются мобильным интернетом, нагрузка на сеть возрастает особенно в выходные и праздничные дни. Поэтому мы развиваем сеть LTE в популярных городских локациях, чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в городах Борзя, Краснокаменск, в селе Домна Читинского района и еще 20 малых и отдаленных населенных пунктах Забайкалья.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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