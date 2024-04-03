Микроэлектроника: Сколько в Intel не вливай - компания раскрыла операционные убытки подразделения по производству чипов в размере $7 млрд

MForum.ru
03.04.2024,
Intel сообщила об увеличении операционных убытков подразделения по производству чипов, что является серьезным ударом для планов когда-то ведущего в мире американского производителя, стремящегося вернуть технологическое лидерство. Об этом сообщает Reuters.
В Intel заявили, что операционные убытки производственного подразделения в 2023 году составят $7 млрд, что демонстрирует рост убытков по сравнению $5,2 миллиарда долларов годом ранее. Выручка подразделения в 2023 году составила $18,9 млрд, что на 31% меньше, чем $27,49 в 2022 году.
В компании не надеются на скорые изменения к лучшему, гендиректор Пэт Гелсингер на встрече с инвесторами заявил, что 2024 год станет годом наихудших операционных убытков для этого бизнеса компании, что на уровень безубыточности он выйдет примерно к 2027 году.
Объясняя причины таких результатов, гендиректор компании отметил, что так сказались некоторые неудачные решения. В частности, Intel не поспешила переходить на машины EUV компании ASML, которые, несмотря на их высокую стоимость (от $150 млн за штуку), более рентабельны в условиях массового производства, чем литографические машины прежних поколений.
Из-за этого решения Intel передала около 30% общего количества заказанных у нее пластин внешним контрактным исполнителям, в частности, TSMC. В ближайшем будущем планируется снизить это количество до 20%. Intel наконец ввела в эксплуатацию инструменты EUV и будет переводить на них все больший объем производства по мере вывода из эксплуатации старых машин. "В эпоху EUV мы видим, что стали конкурентоспособны по цене, производительности (и) возвращению к лидерству", - заявляет Гелсингер. "В эпоху до EUV мы несли большие затраты и (были) неконкурентоспособными".
Intel планирует инвестировать $100 млрд в строительство или расширение фабов в 4 штатах США. Но планы оздоровления бизнеса зависят не только от действий Intel, но и от решимости других компаний пользоваться ее производственными услугами.
Intel хочет сделать доступными и наглядными для всех результаты деятельности ее подразделения по производству чипов и потому будет выделять эти данные в своих отчетах. Компания намерена инвестировать достаточно средств, чтобы догнать своих основных конкурентов по производству чипов - TSMC и Samsung Electronics.
Здесь впору порассуждать, что будет, когда/если Intel выполнит свои планы по выходу на тот же технологический уровень и те же производственные мощности, что и у TSMC. В этой ситуации, тайваньское производство станет для США ненужным и опасным конкурентом. Который было бы жалко отдать китайцам.
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теги: микроэлектроника Intel зарубежные новости
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