Развитие сетей: МТС в Забайкалье - сеть LTE улучшена на федеральной трассе Р-297 Амур

MForum.ru
10.04.2024,
МТС последовательно улучшает связь на различных участках федеральной трассы Чита-Хабаровск, на этот раз сообщает о работах, проведенных в районе села Нарын-Талача Карымского района. В результате скорость выросла не только на трассе, но и в селе, где проживает более 600 жителей, по данным оператора, выросла на 30%.
«Федеральная трасса «Амур» - важная транспортная и логистическая артерия, которая связывает западные и восточные регионы нашей страны. Транспортный и пассажирский потоки ежегодно увеличиваются, а вместе с этим возрастает роль телеком-инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт и безопасность для путешествующих на дальние расстояния. С наступлением лета автотрафик увеличится - любители самостоятельного отдыха из Забайкалья, Иркутска и Бурятии отправятся на пляжи Приморья. Улучшенные скорости позволят автопутешественникам и водителям транспорта, проезжающего этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Карта покрытия на сайте МТС не всегда успевает за развитием сети
Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном районе Читы, в селе Домна, Улёты, а также городах Могочи, Борзя и Краснокаменск.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Забайкальский край МТС
--
Публикации по теме:
28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорил мобильный интернет на 30% в районе железнодорожного и автовокзалов Читы / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - модернизирована сеть в селе Домна на трассе Чита-Ингода / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] MVNO: СберМобайл для расширения абонентской базы и развития услуг выбрал МегаФон в качестве дополнительного инфраструктурного партнера / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - запущена сеть LTE еще в 15 малых и отдаленных селах / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС расширяет сеть - LTE появилось в 7 забайкальских селах / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Появился тизер нового смартфона Motorola, возможно речь о Moto G64 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru