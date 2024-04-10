Развитие сетей: МТС в Забайкалье - сеть LTE улучшена на федеральной трассе Р-297 Амур

10.04.2024, MForum.ru

МТС последовательно улучшает связь на различных участках федеральной трассы Чита-Хабаровск, на этот раз сообщает о работах, проведенных в районе села Нарын-Талача Карымского района. В результате скорость выросла не только на трассе, но и в селе, где проживает более 600 жителей, по данным оператора, выросла на 30%.

«Федеральная трасса «Амур» - важная транспортная и логистическая артерия, которая связывает западные и восточные регионы нашей страны. Транспортный и пассажирский потоки ежегодно увеличиваются, а вместе с этим возрастает роль телеком-инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт и безопасность для путешествующих на дальние расстояния. С наступлением лета автотрафик увеличится - любители самостоятельного отдыха из Забайкалья, Иркутска и Бурятии отправятся на пляжи Приморья. Улучшенные скорости позволят автопутешественникам и водителям транспорта, проезжающего этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Карта покрытия на сайте МТС не всегда успевает за развитием сети

Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном районе Читы, в селе Домна, Улёты, а также городах Могочи, Борзя и Краснокаменск.

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теги: развитие сетей Забайкальский край МТС

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