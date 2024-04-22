Микроэлектроника: ASML расширяется в Нидерландах в ожидании удвоения объемов бизнеса

22.04.2024, MForum.ru

Только недавно мы обсуждали угрозы ASML правительству Нидерландов подумать о смене основного расположения бизнеса. Вскоре после этого последовал анонс правительства, которое пообещало инвестировать $2,7 млрд на улучшение инфраструктуры в городе, где расположена штаб-квартира компании. И вот алаверды от ASML - компания объявила, что подписала декларацию о намерениях по масштабному расширению своих операций в городе Эйндховен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей города и ASML. Хотя сделка между компанией и правительством еще не заключена. Тем не менее, сомнений нет - никакой перенос значительной части операций компании за границу не состоится. Впрочем, вероятность обратного решения и ранее была мизерной, что бы там не заявлял уходящий на пенсию Питер Венинк.

"Как мы уже говорили ранее, ASML предпочитает сохранять свою основную деятельность в Нидерландах как можно ближе к существующим площадкам" в соседнем городе Вельдховен, где сейчас базируется штаб-квартира ASML, - подтверждает финансовый директор Роджер Дассен в заявлении для прессы.

Представитель города подтвердил, что письмо было подписано как декларация планов значительного расширения технологического кампуса компании, известного как Brainport Industrial Campus, к северу от города, невдалеке от аэропорта Эйндховен.

ASML - крупнейшая компания Нидерландов, крупнейшая технологическая фирма Европы, монополист в области EUV-фотолитографов, производитель самых дорогих и самых высокотехнологичных фотолитографов в мире. Персонал компании насчитывает в Нидерландах около 24000 человек. Компания заявляет, что ее планы существенного расширения связаны с тем, что в ближайшее десятилетие она планирует нарастить бизнес почти вдвое.

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теги: микроэлектроника ASML геополитика

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