Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - интернет 4G/LTE пришел в Чулым и Александровку

MForum.ru
03.05.2024,
МегаФон стал первым оператором связи, который построил базовые станции 4G/LTE в двух малых населенных пунктах Новосёловского и Нижнеингашского районов - селе Чулым и деревне Александровка.
Поселок Чулым находится в 4 часах пути на автомобиле от Красноярска, в 40 минутах езды от райцентра - села Новоселово. В Чулыме живет около 700 человек.
Схожая ситуация - в деревне Александровка с населением более 200 человек. Как и в Чулыме, здесь нет кинотеатров, торговых центров, каких-либо других современных развлечений - мобильный интернет добавляет немало различных новых возможностей для жителей.
МегаФон обеспечил жителям этих удаленных пунктов интернет со скоростью до 140 Мбит/с. Голосовая связь возможна как в стандарте GSM, так и в режиме VoLTE.
«И Чулым, и Александровка стоят обособленно в лесной местности, в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Именно поэтому для жителей так важно наличие уверенного сигнала LTE-сети, с помощью которой они могут поддерживать связь с внешним миром или связаться с экстренными службами, если возникнет такая необходимость. Чтобы обеспечить качественной связью малочисленные и труднодоступные сёла, совместно с министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты. Например, базовая станция в Александровке построена по программе «Развитие информационного общества», а в Чулыме – благодаря участию в программе «Скидка на спектр», – комментирует Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
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теги: развитие сетей Красноярский край МегаФон
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