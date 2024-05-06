Анонсы: Смартфон начального уровня Vivo Y18 дебютирует в Индии с «самым ярким экраном в сегменте»

MForum.ru
06.05.2024,
На официальном сайте Vivo появился смартфон Y18, получивший интересный дизайн задней панели. При ее создании используется процесс 3D-микроскульптинга в варианте Gem Green, который вырезает серебряную рябь на задней панели. В сочетании с нанометровым покрытием получается текстура, подобная драгоценному камню, отсюда и название цветовой гаммы.
Есть также более приглушенный Space Black, который придает легкий вид «звездной ночи».Кроме того Y18 оснащен стереодинамиками, степенью защиты IP54 от пыли и брызг, а также основной задней камерой разрешением 50 МП. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.
По мнению Vivo, у Y18 самый яркий дисплей в сегменте. Максимальная яркость составляет 840 нит (в режиме высокой яркости). Конечно, для OLED-панели это звучит не так уж и много, но новинка используется обычный ЖК-дисплей и это очень неплохой результат. Кроме того производитель обещает «настоящую защиту глаз», сертифицированную TUV. Диагональ экрана 6,56 дюйма, частота обновления 90 Гц, разрешением 720x1612 точек.
Vivo Y18 оснащен процессором Helio G85 SoC от MediaTek в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ расширяемой памяти. Разрешение фронтальной камеры – 8 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 15 Вт. В программной части Vivo Y18 работает под управлением Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 от Vivo. Габариты устройства 163,63 x 75,58 x 8,39 мм, а вес - 185 г. Информации о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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