Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6

07.05.2024, MForum.ru

Realme только готовится к выпуску GT Neo 6, но смартфон появится в JD.com, крупнейшем интернет-магазине Китая. Новинка уже доступна для предварительного заказа/регистрации и одно из изображений раскрывает основные характеристики устройства.

Realme Neo 6 будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, что сделает его первым телефоном Realme с субфлагманским чипсетом. Также ожидается быстрая зарядка мощностью 120 Вт и 1 Тб встроенной памяти. Ранее в сети появлялась информация о 50 Мп тыловой камере.

Напомню, более месяца назад Realme сертифицировала смартфон с зарядкой мощностью 120 Вт. И, по мнению информированных источников, RMX3852 и есть GT Neo 6. Что интересно, ранее топовые смартфоны Realme предлагали более быструю зарядку, в частности 150 или 240 Вт.

В части чипсета – никаких сюрпризов: Realme пообещала быть верной платформе с искусственным интеллектом, поэтому выход устройства Snapdragon 8s Gen 3 ожидаем. Однако, эта платформа конечно немного более эффективна, чем Snapdragon 8 Gen 2, но все еще далека от флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 3.