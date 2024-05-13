Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото

MForum.ru
13.05.2024,
Xiaomi работает над раскладушкой Mix Flip. Смартфон уже прошел сертификацию в CCC. Номер модели новинки – 2405CPX3DC и по данным регулятора она будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 67 Вт.
По слухам Xiaomi Mix Flip будет стоить 5999 юаней, что составляет около 830 долларов США. В сети также появилась фотография новинки, но мнения экспертов по поводу подлинности изображения разделились. Возможно, данное фото было сфабриковано по более ранним схемам того, как мог бы выглядеть Mix Flip.
Ожидается, что Mix Flip получит две камеры сзади с датчиками OmniVision — 50-мегапиксельную OV50E с оптической стабилизацией изображения в роли основной и 60-мегапиксельную OV60A с 2-кратным оптическим зумом как дополнительную. Внутренняя селфи-камера получит сенсор разрешением 32 Мп.
Остальные просочившиеся характеристики ранее уже появлялись в сети: чипсет Snapdragon 8 Gen 3, дисплей разрешением выше 1080p и аккумулятор емкостью 4900 мАч. Конечно, анонс устройства, скорее всего, состоится в ближайшее время, но насколько верны раскрытые спецификации пока неизвестно.
© Антон Печеровый,
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