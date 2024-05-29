Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - мобильный интернет появился на двух крупнейших газовых месторождениях на севере края

29.05.2024, MForum.ru

Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тахомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более трех тысяч человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.

По данным МТС, доступные скорости на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросли в среднем на 20%.

Ранее МТС расширила магистральный канал на Ванкорском месторождении благодаря установке нового телеком-оборудования. С помощью технологии NB-IoT, которой оснащены базовые станции на месторождении, компании-разработчики и подрядные организации могут разворачивать цифровые сервисы интернета вещей — системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики и облачные технологии, — для автоматизации процессов и развития инфраструктуры предприятий в целом.

«Мы последовательно работаем над развитием инфраструктуры связи в крае, включая отдаленные районы Крайнего Севера. Красноярский край — второй по площади регион России, при этом расстояние между соседними населенными пунктами может достигать сотен километров. В таких условиях качественная связь и возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью, в том числе и для вахтовиков, которые трудятся на крупных месторождениях. Каждый раз проект по модернизации сетей в отдаленных северных районах — это непростая задача, но мы успешно с ней справляемся. Например, в прошлом году мы ускорили мобильный интернет в районе крупнейших месторождений Северо-Енисейского золотоносного района — Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо и других ключевых промышленных площадках региона», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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теги: развитие сетей МТС Красноярский край месторождение

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