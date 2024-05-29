Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - мобильный интернет появился на двух крупнейших газовых месторождениях на севере края

MForum.ru
29.05.2024,
Доступ к обновленной сети получили более трех с половиной тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тахомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более трех тысяч человек, и в четырех поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.
По данным МТС, доступные скорости на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросли в среднем на 20%.
Ранее МТС расширила магистральный канал на Ванкорском месторождении благодаря установке нового телеком-оборудования. С помощью технологии NB-IoT, которой оснащены базовые станции на месторождении, компании-разработчики и подрядные организации могут разворачивать цифровые сервисы интернета вещей — системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики и облачные технологии, — для автоматизации процессов и развития инфраструктуры предприятий в целом.
«Мы последовательно работаем над развитием инфраструктуры связи в крае, включая отдаленные районы Крайнего Севера. Красноярский край — второй по площади регион России, при этом расстояние между соседними населенными пунктами может достигать сотен километров. В таких условиях качественная связь и возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью, в том числе и для вахтовиков, которые трудятся на крупных месторождениях. Каждый раз проект по модернизации сетей в отдаленных северных районах — это непростая задача, но мы успешно с ней справляемся. Например, в прошлом году мы ускорили мобильный интернет в районе крупнейших месторождений Северо-Енисейского золотоносного района — Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо и других ключевых промышленных площадках региона», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Красноярский край месторождение
--
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru