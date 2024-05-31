Анонсы: Realme C63 представлен официально

31.05.2024, MForum.ru

Realme C63 представлен в Индонезии. Смартфон оснащен процессором Unisoc T612 SoC, работает под управлением Android 14 и может оснащаться до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Realme C63 оснащен 6,74-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и U-образным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Пиковая яркость экрана 560 нит. Он оснащен датчиком двойной освещенности с искусственным интеллектом, «чтобы обеспечить оптимальное качество просмотра в любой момент с идеальной яркостью и видимостью» (машинный перевод с индонезийского). Также поддерживается Mini Capsule, технологию Rainwater Smart Touch и воздушные жесты, которые позволяют пользователям отвечать на вызовы, отключать звук входящих вызовов и проводить вверх/вниз между видеопотоками.

Задняя часть смартфона, напоминающая модель iPhone Pro/Pro Max, получила островок для камеры в форме прямоугольника, на котором расположены вспышка и две камеры. Основная камера использует сенсор разрешением 50 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Прочие особенности Realme C63 включают рейтинг IP54, NFC на 360°, динамическую кнопку, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Он также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и специальным слот для карт памяти microSD для расширения памяти.

Realme C63 выпускается в версиях Leather Blue и Jade Green, причем первая получила заднюю часть из веганской кожи и весит на 2 г больше, чем вторая (191 г).

Realme C63 указан на индонезийском веб-сайте Realme в конфигурациях 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ по ценам 1 999 000 индонезийских рупий (125 долларов США) и 2 299 000 индонезийских рупий (140 долларов США), соответственно. Начало продаж в Индонезии назначено на 5 июня.