Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте

10.06.2024, MForum.ru

Официальный анонс Poco M6 4G состоится завтра, но страница продукта с подробными характеристиками уже доступна на глобальном веб-сайте Poco.

Последний представитель семейства Poco M6 представляет собой бюджетное 4G-устройство с характеристиками близкими к Xiaomi Redmi 13.

Poco M6 4G оснащен 6,79-дюймовым IPS -дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Основа аппаратной части – чипсет Helio G91-Ultra, который дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Программное обеспечение – Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

На задней панели расположены основной датчик Samsung ISOCELL HM6 разрешением 108 МП и 2 МП макрокамера. За автономность отвечает АКБ емкостью 5030 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.

Кроме того, Poco Global поделилась ценами на «ранние продажи» M6 4G. Стоимость версии 6/128 ГБ начинается от 129 долларов, а версии 8/256 ГБ — 149 долларов.