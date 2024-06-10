MForum.ru
10.06.2024,
Официальный анонс Poco M6 4G состоится завтра, но страница продукта с подробными характеристиками уже доступна на глобальном веб-сайте Poco.
Последний представитель семейства Poco M6 представляет собой бюджетное 4G-устройство с характеристиками близкими к Xiaomi Redmi 13.
Poco M6 4G оснащен 6,79-дюймовым IPS -дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Основа аппаратной части – чипсет Helio G91-Ultra, который дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Программное обеспечение – Xiaomi HyperOS на базе Android 14.
На задней панели расположены основной датчик Samsung ISOCELL HM6 разрешением 108 МП и 2 МП макрокамера. За автономность отвечает АКБ емкостью 5030 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников.
Кроме того, Poco Global поделилась ценами на «ранние продажи» M6 4G. Стоимость версии 6/128 ГБ начинается от 129 долларов, а версии 8/256 ГБ — 149 долларов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru