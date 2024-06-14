Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте

14.06.2024, MForum.ru

На официальном сайте появилось новинка Х-серии от Honor. Новинка относится к семейству смартфонов начального уровня и привлекает внимание ярким дизайном.

Honor X6b оснащен 6,56-дюймовым TFT-экраном разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Также присутствует Magic Capsule от Honor, которая расширяет возможности переключения состояния системы и некоторые приложения вокруг каплевидного выреза для 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

Основа аппаратной части Honor X6b – чипсет MediaTek Helio G85 в сочетании с 4/6 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположена основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и 2 Мп датчик глубины сцены. Третий «глазок» в блоке камер представляет собой имитацию.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. ОС – MagicOS 8.0 поверх Android 14. Honor X6b выпускается в цветах Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan и Midnight Black. Подробности о ценах и доступности пока не раскрываются.