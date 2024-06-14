Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - модернизация LTE прошла в поселке Атамановка в пригороде Читы

MForum.ru
14.06.2024,
МТС сообщает о проведенной модернизации сети LTE в пригороде Читы - поселке Атамановка. По данным оператора, это обеспечило рост скоростей мобильного интернета на 30% на всей территории населенного пункта, включая стадион Авангард.
Новые скорости мобильного интернета и голосовая связь также доступны на территории будущего экопарка «Сосна». Планируется, что благоустроенная территория с амфитеатрами, сценой и беседками станет точкой притяжения для жителей и гостей Атамановки.
«Мы анализируем нагрузку на сеть и фиксируем потребности в скоростном мобильном интернете в Атамановке. Поселок застраивается, увеличивается количество частных домовладений, владельцы которых подключают многочисленные смарт-приборы, умные телевизоры, датчики контроля и безопасности, системы видеонаблюдения. Модернизация телеком-оборудования позволяет нарастить скорости мобильного интернета и повысить качество голосовой связи в преддверии дачного сезона», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Работы по модернизации телеком оборудования также были проведены в поселке Харауз Петровск-Забайкальского округа.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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