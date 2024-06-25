MForum.ru
25.06.2024,
OnePlus готовится анонсировать Ace 3 Pro 27 июня, но часть спецификаций производитель уже раскрыл. OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, получит до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.
OnePlus также предлагает обновленную пассивную систему охлаждения с площадью рассеивания тепла VC 9126 мм², которая обеспечивает улучшение охлаждения на 36% по сравнению с предыдущим OnePlus Ace 2 Pro и улучшение теплопроводности на 70%.
OnePlus поделился и тремя официальными цветами устройства — фарфорово-белым, зеленым полем и титановым небом.
Из более ранних утечек известно об аккумуляторе емкостью 6100 мАч с технологией Glacier Battery и поддержке быстрой зарядки 100 Вт. Ожидается, что OnePlus выпустит Ace 3 Pro вместе со своим первым флагманским планшетом — OnePlus Pad Pro. Тажке ожидаются новые цвета для OnePlus Watch 2 и Buds 3.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru
04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X представлены в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: CMF готовит анонс трех устройств / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28 4G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru