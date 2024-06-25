Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня

25.06.2024, MForum.ru

OnePlus готовится анонсировать Ace 3 Pro 27 июня, но часть спецификаций производитель уже раскрыл. OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, получит до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

OnePlus также предлагает обновленную пассивную систему охлаждения с площадью рассеивания тепла VC 9126 мм², которая обеспечивает улучшение охлаждения на 36% по сравнению с предыдущим OnePlus Ace 2 Pro и улучшение теплопроводности на 70%.

OnePlus поделился и тремя официальными цветами устройства — фарфорово-белым, зеленым полем и титановым небом.

Из более ранних утечек известно об аккумуляторе емкостью 6100 мАч с технологией Glacier Battery и поддержке быстрой зарядки 100 Вт. Ожидается, что OnePlus выпустит Ace 3 Pro вместе со своим первым флагманским планшетом — OnePlus Pad Pro. Тажке ожидаются новые цвета для OnePlus Watch 2 и Buds 3.