Мессенджеры и соцсети: По данным Mediascope, российская аудитория Telegram за год выросла с 52 млн в июне 2023 года до 61 млн в июне 2024 года

11.07.2024, MForum.ru

По данным Mediascope, российская аудитория Telegram за год выросла с 52 млн в июне 2023 года до 61 млн в июне 2024 года, рассказывают Ведомости. ВКонтакте растет заметно медленнее, с 52 млн до 55 млн. Цифра основана на активных пользователях - тех, кто заходит на сервисы ежедневно.

У VK оценки другие - в компании оценивают активную месячную аудиторию ВКонтакте в 1q2024 в 89 млн пользователей. Данные не обязательно противоречат друг другу, одно дело пользователи, заходящие ежедневно, совсем другое - те, кто заходит не реже 1 раза в месяц.

На 3-м месте - TikTok с 29 млн (-2 млн за год) по Mediascope.

Интересно посмотреть, как популярность мессенджеров и соцсетей отражается на нагрузке сетей сотовой связи.

В сети МегаФон уже почти треть мобильного трафика приходится на Telegram (32%), ВКонтакте, ОК и TikTok. За год рост невелик, +2.2%. Любопытно, что у Билайн на мессенджеры приходится заметно меньшая доля трафика - 22,5%, можно задаться вопросами, с чем связана столь значительная разница аудиторий. Впрочем, годом ранее он и вовсе был 11,5%, так что положение быстро нормализуется. МТС, к сожалению, статистикой не поделился.

Рост пользования отечественными соцсетями и мессенджерами частично вынужденный и связан с блокировками доступа для граждан к глобальным соцсетям и мессенджерам, принадлежащим американским компаниям. Впрочем, Telegram – это действительно удобный мессенджер с массой дополнительных возможностей, в частности, он все больше обеспечивает пользователей интересующей их новостной повесткой.

Китайский TikTok мог бы занять и большую долю российского рынка, но на сокращение его популярности сыграли ограничения, которые было введены для российских пользователей в 2022 году.

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теги: статистика тренды трафик мессенджеры соцсети

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