Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - рост темпов гигабитной сети фиксированного доступа

16.07.2024, MForum.ru

МТС расширил сеть фиксированной связи в Московском регионе - возможности подключений за 1H2024 получили более 73 тысяч домохозяйств, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2024 года МТС провела более 1,7 тыс км ВОЛС в Московском регионе. Доступ получили новые и обжитые жилые комплексы, МКД по программе реновации и индивидуальные жилые дома.

Около 60% домов, получивших доступ к интернету МТС в 1H2024 - МКД. На новостройки пришлось 28% домов. В частности, оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных ЖК, как Кленовые Аллеи, Достижение, Парковые Аллеи.

Более четверти подключенных домов (27%) расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету появился в ЖК в городских округах Домодедово, Чехов, Люберцы, Наро-Фоминск, Красногорск, Реутов, Балашиха, Богородский (Ногинск) и Пушкинский (Ивантеевка).

«Мы фиксируем постоянный рост трафика домашнего интернета в своей фиксированной сети в столице и области. Так, в июне этого года он вырос почти на 22% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано как с развитием нашей сети, так и с ростом количества используемых в домах девайсов с доступом в интернет: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем расширять сеть фиксированной связи в регионе, используя наиболее актуальную на сегодняшний день волоконно-оптическую технологию GPON, которая обеспечивает стабильное соединение на высоких скоростях для большого количества одномоментных пользователей», — комментирует директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

В Московском регионе доступ к интернету по сети GPON предлагается на скоростях до 1 Гбит/с. Общая протяженность ВОЛС сети МТС составляет около 50 тысяч км. Возможность подключиться к этой сети имеют более 94% домохозяйств в Москве и до 70% жителей области (в зависимости от населенного пункта).

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теги: МТС фиксированный доступ Москва Московский регион Московская область

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