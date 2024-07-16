Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - рост темпов гигабитной сети фиксированного доступа

MForum.ru
16.07.2024,
МТС расширил сеть фиксированной связи в Московском регионе - возможности подключений за 1H2024 получили более 73 тысяч домохозяйств, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала 2024 года МТС провела более 1,7 тыс км ВОЛС в Московском регионе. Доступ получили новые и обжитые жилые комплексы, МКД по программе реновации и индивидуальные жилые дома.
Около 60% домов, получивших доступ к интернету МТС в 1H2024 - МКД. На новостройки пришлось 28% домов. В частности, оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных ЖК, как Кленовые Аллеи, Достижение, Парковые Аллеи.
Более четверти подключенных домов (27%) расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету появился в ЖК в городских округах Домодедово, Чехов, Люберцы, Наро-Фоминск, Красногорск, Реутов, Балашиха, Богородский (Ногинск) и Пушкинский (Ивантеевка).
«Мы фиксируем постоянный рост трафика домашнего интернета в своей фиксированной сети в столице и области. Так, в июне этого года он вырос почти на 22% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано как с развитием нашей сети, так и с ростом количества используемых в домах девайсов с доступом в интернет: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Мы продолжаем расширять сеть фиксированной связи в регионе, используя наиболее актуальную на сегодняшний день волоконно-оптическую технологию GPON, которая обеспечивает стабильное соединение на высоких скоростях для большого количества одномоментных пользователей», — комментирует директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.
В Московском регионе доступ к интернету по сети GPON предлагается на скоростях до 1 Гбит/с. Общая протяженность ВОЛС сети МТС составляет около 50 тысяч км. Возможность подключиться к этой сети имеют более 94% домохозяйств в Москве и до 70% жителей области (в зависимости от населенного пункта).
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС фиксированный доступ Москва Московский регион Московская область
--
Публикации по теме:
30.05. [Новости компаний] Связь за городом: Билайн в Московском области представил новое предложение для интернета в загородном доме / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] BigData: МТС Travel сообщает - Московский регион, Приморский край и Петербург с Ленобластью дали самый большой вклад в туризм в Японию / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московском регионе - компания обеспечила мобильным интернетом все помещения нового корпуса больницы ГКБ №31 в Москве / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Московском регионе - оператор объявляет о завершении масштабной модернизации сети в Подмосковье / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Москве - распределенные антенные системы MIMO 2x2 появились в новых районных центрах Москвы / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: CMF Watch Pro 2 – большое обновление доступных смарт-часов от Nothing / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Nothing CMF Phone 1 представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Realme GT 7 Pro получит АКБ 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 100 Вт / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Redmi K70 Ultra получит экран C8+ / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Realme 13 Pro появился в TENAA / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Lite получит 50 Мп камеру от Sony / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о батарее Xiaomi 15 Pro / MForum.ru