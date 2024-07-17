Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна

17.07.2024, MForum.ru

В рамках проходящего в Милане Summer Lunch Event, компания OnePlus представила смартфон OnePlus Nord 4. Первое, что привлекает внимание – дизайн, который противоречит нынешним тенденциям использования стеклянных панелей. OnePlus Nord 4 использует металлический цельный корпус.

Название нового дизайна — Nordtones, а телефон доступен в цветах Mercurial Silver, Oasis Green и Obsidian Midnight. Из особенностей отметим ряд инновационных решений, обусловленных использованием цельнометаллического корпуса. В частности производитель изменил положение антенн, придав им U-образную форму, а также добавил небольшие опоры внутри задней крышки телефона, что фактически уменьшило размер антенны вдвое, но повысило усиление сигнала.

OnePlus Nord 4 оснащен 6,74-дюймовой панелью Super Fluid AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1240p. В вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера.

На задней панели находится основная камера разрешением 50 МП с OIS и EIS, а также сверхширокоугольная камера 8 МП. Основная камера может записывать видео с разрешением до 4K и частотой 60 кадров в секунду.

OnePlus Nord 4 оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Таким образом, время полного заряда АКБ составляет менее 30 минут. Однако зарядное устройство придется приобрести отдельно, поскольку в коробке его не будет. По данным производителя аккумулятор сохранит не менее 80% своей емкости после 1600 полных циклов, что должно успокоить любого, кто беспокоится о быстрой зарядке, вызывающей чрезмерную деградацию.

Аппаратная часть OnePlus Nord 4 основана на Snapdragon 7+ Gen 3, который дополняют 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем памяти — 128 ГБ UFS 3.1 или 256/512 ГБ UFS 4.0.

OnePlus Nord 4 работает под управлением Oxygen OS 14.1 на базе Android 14, и OnePlus пообещала четыре обновления версии Android и шесть лет обновлений безопасности, то есть поддержка будет осуществляться до 2030 года.

OnePlus позиционирует Nord 4 как первый смартфон для международного рынка с чипсетом среднего класса, оснащенным искусственным интеллектом. В число доступных функций входят AI Audio Summary, AI Note Summar и AI Linkboost, который повторно подключается к мобильным сетям «быстрее, чем когда-либо». Также Nord 4 предлагает функцию AI Groupfie, которая искусственно меняет глаза людей на групповых снимках, чтобы никто не моргал.

В Европе OnePlus Nord 4 оценен в 499 евро за версию на 12/256 ГБ, а топовый вариант на 16/512 ГБ обойдется в 599 евро. Предварительные заказы уже открыты, бонусом за предзаказ являются бесплатные наушники Nord Buds 3 Pro TWS и скидка 50 евро (если выбрана версия с большим объемом памяти). Продажи стартуют 8 августа.

В Индии предварительные заказы откроются 20 июля, а продажи начнутся 2 августа. В период предварительного заказа цена варианта 8/256 ГБ составит 32 999 индийских рупий, а вариант 12/256 ГБ обойдется в 35 999 индийских рупий.