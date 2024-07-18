Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок

18.07.2024, MForum.ru

Бренд Nubia объявил в выводе смартфона Red Magic 9S Pro на мировой рынок. Напомню, анонс новинки в Китае состоялся две недели назад. При этом Red Magic 9S Pro будет единственным устройством для международного рынка, более мощный Pro+ останется эксклюзивным для Китая.

В активе Red Magic 9S Pro присутствуют: разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 6500 мАч и поддержка быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Диагональ AMOLED-дисплея 6,8 дюйма, разрешение 1116 x 2480 точек, частота обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass 5.Фоточасть представлен двумя 50 Мп камерами (основной и широкоугольной), 2 Мп датчиком глубины сцены и 16 Мп фронтальной камерой.

Для международного рынка подготовлены две конфигурации устройства – с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти и с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Каждая из версий будет представлена в двух цветах - Sleet и Frost.

Цены составят 649 и 799 долларов США, соответственно. Вариант Frost выйдет в середине сентября, а Sleet будет доступен для предварительного заказа начиная с 23 июля. При раннем бронировании, с депозитом $1, будет предоставлен промокод на скидку в размере $30.