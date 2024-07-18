MForum.ru
18.07.2024,
Бренд Nubia объявил в выводе смартфона Red Magic 9S Pro на мировой рынок. Напомню, анонс новинки в Китае состоялся две недели назад. При этом Red Magic 9S Pro будет единственным устройством для международного рынка, более мощный Pro+ останется эксклюзивным для Китая.
В активе Red Magic 9S Pro присутствуют: разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 6500 мАч и поддержка быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Диагональ AMOLED-дисплея 6,8 дюйма, разрешение 1116 x 2480 точек, частота обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass 5.Фоточасть представлен двумя 50 Мп камерами (основной и широкоугольной), 2 Мп датчиком глубины сцены и 16 Мп фронтальной камерой.
Для международного рынка подготовлены две конфигурации устройства – с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти и с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Каждая из версий будет представлена в двух цветах - Sleet и Frost.
Цены составят 649 и 799 долларов США, соответственно. Вариант Frost выйдет в середине сентября, а Sleet будет доступен для предварительного заказа начиная с 23 июля. При раннем бронировании, с депозитом $1, будет предоставлен промокод на скидку в размере $30.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.07. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: CMF Watch Pro 2 – большое обновление доступных смарт-часов от Nothing / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Nothing CMF Phone 1 представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Realme GT 7 Pro получит АКБ 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 100 Вт / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Redmi K70 Ultra получит экран C8+ / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Realme 13 Pro появился в TENAA / MForum.ru