Слухи: Появились рендеры всех цветов Honor X60i

24.07.2024, MForum.ru

На прошлой неделе, благодаря листингу China Telecom, появилась информация о Honor X60i. Были раскрыты спецификации и один из цветов устройства. Теперь известный китайский источник Digital Chat Station поделился изображением, содержащим рендеры всех цветов Honor X60i.

Ожидается, что новинка станет первой в серии Honor X60. Далее к ней могут присоединиться обычный X60 и X60 Pro, а то и X60 GT. По крайней мере, такой подход был реализован в семействе Honor X50.

Honor X60i получит 6,7-дюймовый ЖК-экран разрешением FHD+, основную камеру 50 МП в паре с датчиком глубины 2 МП, камеру для селфи 8 МП, процессор MediaTek Dimensity 6080 SoC, 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт. Толщина – 7,2 мм, вес 172 г. Из коробки Honor X60i будет работать под управлением MagicOS 8.0. Официальный анонс Honor X60i ожидается 26 июля.